KAYA AKKAYA

Başta canım Selen olmak üzere tüm güzel yürekli Galatasaraylı taraftarları tebrik ederim... 20 seneden sonra bizi yenen Galatasaray'ın yüksek sevinci gayet normal ve doya doya yaşasınlar. Bu yüksek sevince sebep... 20 yıldır Fenerbahçemiz'de forma terleten herkese teşekkür ederim. Bu 20 yıllık serinin başka bir takım tarafından tekrarlanabileceğine inanmıyorum. Bu da bizim büyüklüğümüz... Şimdi dileğim rakibi yendiğimiz, yenildiğimiz nice sezonlarda şampiyon olmamız. Belki de bu seridir bizim şampiyonluğumuzun engeli. Bu fotoğraf da benim futbola bakışımın fotoğrafıdır... (Fotoğraf maç bitiminde çekildi) Son olarak; iyi ki Fenerbahçeliyim!