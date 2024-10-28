"Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz"
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde; "Efendiler! yarın, Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlüler de kutlama çerçevesinde, Atatürk'ün; "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesini paylaşıyor
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Selda Alkor: Şimdiye kadar hepimiz "yarın" kelimesiyle başlayan sayısız cümleler kurduk ama hiçbiri bu kadar anlamlı olmadı, olamazdı. "Yarın ilân ediyoruz" dedi, bugünler bizim oldu.
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Binnur Kaya: "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
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Hülya Koçyiğit
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Demet Evgar
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Nebahat Çehre
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Binnur Yıldırımlar
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Feyyaz Şerifoğlu
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Nazan Şoray
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Murat Dalkılıç
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Öykü Çelik
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Şükran Ovalı
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İbrahim Büyükak
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Tolga Sarıtaş
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Eda Ece
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Doğukan Güngör
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İsmail Ege Şaşmaz
- 17
Emre Altuğ
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Gökçe Akyıldız
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Çağla Şıkel
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Çağla Boz
- 21
Mine Tugay
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Ege Kökenli
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