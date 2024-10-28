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        Haberler Magazin Ünlülerden 28 Ekim'de kutlamalara başladı... "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" - Magazin haberleri

        "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz"

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde; "Efendiler! yarın, Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlüler de kutlama çerçevesinde, Atatürk'ün; "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesini paylaşıyor

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        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:28
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        • 1

          Selda Alkor: Şimdiye kadar hepimiz "yarın" kelimesiyle başlayan sayısız cümleler kurduk ama hiçbiri bu kadar anlamlı olmadı, olamazdı. "Yarın ilân ediyoruz" dedi, bugünler bizim oldu.

        • 2

          Binnur Kaya: "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

        • 3

          Hülya Koçyiğit

        • 4

          Demet Evgar

        • 5

          Nebahat Çehre

        • 6

          Binnur Yıldırımlar

        • 7

          Feyyaz Şerifoğlu

        • 8

          Nazan Şoray

        • 9

          Murat Dalkılıç

        • 10

          Öykü Çelik

        • 11

          Şükran Ovalı

        • 12

          İbrahim Büyükak

        • 13

          Tolga Sarıtaş

        • 14

          Eda Ece

        • 15

          Doğukan Güngör

        • 16

          İsmail Ege Şaşmaz

        • 17

          Emre Altuğ

        • 18

          Gökçe Akyıldız

        • 19

          Çağla Şıkel

        • 20

          Çağla Boz

        • 21

          Mine Tugay

        • 22

          Ege Kökenli

        • 23

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