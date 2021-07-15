HÜLYA KOÇYİĞİT

Nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, 15 Temmuz günü vatan hainlerine geçit vermeyerek, bir destana daha imza attı. Canları pahasına vatanımızı koruyan tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranla...