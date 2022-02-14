Ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

ESRA KAZANCIBAŞI

Maddi sorunlar, iş hayatında dibe vuruşlar, hastalıklar ilişkilerin sınandığı zamanlardır. Hayatın zorlu yolllarında, virajlarında birbirimizin ellerini hiç bırakmadık. Bizimki her geçen gün büyüyen bir aşk hikayesiydi. Yoklukta varlıkta, hastalıkta sağlıkta hep el ele, kalp kalbe geçen... 20 yılda flört duygumuzu hiç kaybetmedik biz.

El ele, sarmaş dolaş Cunda, Midilli Sahili'ndeki gezmelerimiz... Boğaz kıyısındaki restoranlarda gözgöze saatlerce sohbetlerimiz... Sevgililer Günü bahanesiyle farklı coğrafyalarda iki-üç günlük de olsa yaşadığımız romantik, neşeli mutlu anlar... Her Sevgiler Günü'nde yolladığın kıpkırmızı güllerin... Bir masal gibi şimdi hepsi geride kaldı ama aşkımız yaşıyor. Çünkü ruhlar da ölmez, aşklar da! Rasim'im, sevdiğim adam; bu kırmızı gülleri son Sevgililer Günü'nde yollamıştın bana.

İlk kez güllerin ve sen yoksun yanımda. Tuhaf bir ruh hali içindeyim. Bir yandan böylesine güzel bir aşk için şükrediyorum, diğer yandan yüreğimdeki sızı, içimdeki derin boşlukla çaresiz bir özlemin rüzgarına kapılıp savruluyorum. Aşkım, Tontişim'in, gözleriyle gülen, gözleriyle seven sevgilim, ruh eşim, hayattaki en iyi dostum, sırdaşım... Seni çok seviyorum.