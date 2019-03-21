Ünlüler, ‘uyuşturucu’ davasında yeniden hakim karşısında

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, oyuncular Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ve şarkıcı Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanığın “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan yeniden yargılanmalarına başlandı.

YENİDEN BAŞLADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’ndeki ilk duruşmaya oyuncular Gizem Karaca, Yusuf Akgün, Kaan Turgut’un de aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

“KULLANICI OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİR”

Duruşmaya katılmayan Çağatay Ulusoy’un avukatı müvekkilinin mazeretli sayılmasını isteyerek yaptığı savunmasında, “Müvekkilim uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu kabul etmiştir. Uyuşturucu ticareti suçundan ceza verilemeyeceği düşüncesindeyiz. Beraatına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM AMA…"

Duruşmaya eşiyle birlikte gelen oyuncu Gizem Karaca beraatını talep ederek, "Bu olay yaşandığında ben daha 19 yaşındaydım. Çok hızlı bir şekilde iş hayatına atıldım. Bu yoğun tempoda, iş ortamında uyuşturucu madde ile tanıştım. Birkaç kez içmiştim. Ama hiçbir zaman satın almadım ve satmadım. Dava 7 senedir sürüyor. Bu süre zarfında işlerim ve psikolojim etkilendi. Yıprandım. Geçen sene evlendim. Eşim de burada. Anne olma hayalim var ama önümdeki bu engelden dolayı cesaret edemiyorum. Gelecekle ilgili plan yapmak istiyorum ama bu dava önümde bir engel olarak durmaktadır" diye konuştu.

"TİCARET YAPSAYDIM TİYATROYLA KENDİMİ YORMAZDIM"

Oyuncu Kaan Turgut ise, “O dönem çok yoğun çalıştığım halde gelirim de oldukça düşüktü. Uyuşturucu ticareti yapsaydım az bir para için bu kadar tiyatro oyunu oynayıp kendimi yormazdım” dedi.

"ALLAH BİZİ AFFETSİN"

Sanıklardan Tolga Disanlı ise uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını belirterek, “Her insan gibi fıtrat olarak yanlış yaptık ve kullandık. Allah bizi affetsin” diye konuştu.



ÜNLÜLERİN MAZERETİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, aralarında oyuncu Çağatay Ulusoy, şarkıcı Cenk Eren’in de bulunduğu ve mazeret bildirerek duruşmaya gelmeyen sanıkların mazeretlerini kabul etti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanıkların önümüzdeki celse savunmalarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu ‘uyuşturucu’ davası İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçtiğimiz yıl karara bağlandı. Yıllarca süren davada mahkeme, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca gibi isimlere “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2’şer ay, şarkıcı Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Diğer sanıklar ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı. 34 sanıklı davada sanıkların karara itiraz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi 14 sanığın dosyasını ayırarak 20 sanığı yeniden yargılama kararı verdi.