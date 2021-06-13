Sevgilisi Gökhan Alkan ile yollarını ayırdığı iddia edilen Nesrin Cavadzade, rol arkadaşları Şevval Sam ve Eda Ece ile Ege koylarındaki tatilini sürdürüyor. Tekne turuna çıkan yakın dostlar, tatillerinden kesitleri de sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Cavadzade de önceki gün bu kareleri yayınladı. Ünlü oyuncu, tatilini uzatarak bir süre daha denizin ve güneşini tadını çıkaracak.