Tatil sezonunu açan Türkiye güzeli Defne Samyeli, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran 48 yaşındaki Samyeli'nin pozları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Yaz tatilini Bodrum'da geçiren oyuncu Gonca Vuslateri, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Sezonu bitirdiğini belirten Vuslateri, çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.
33 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Güzel insanlarla, kahkahalarla, seslerle denize sarıldım. Bitiyor yazım... Yeni yaşımın mevsimi başlıyor. Bir 2 Eylül daha gelsin aşkla..." notunu düştü.
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Göcek tatilini sürdürüyor.
Jahovic, sahilden paylaştığı fotoğrafına, "Gölge, güneş ışığını kanıtlıyor." notunu düştü.
Yönetmen Hamdi Alkan'ın, oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, Bodrum'da tatil yapıyor.
Sezonu açan Alkan, önceki gün yelkenli ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
Selen Görgüzel Alkan'ın "Küçükken 40 yaşında insanlar çok büyümüş sanardım, meğer hayat daha yeni başlıyormuş" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Beyza Şekerci, Bodrum tatilinden kesitleri paylaşmayı sürdürüyor. Kırmızı mayosuyla tekneden pozlar veren oyuncu, takipçilerinden beğeni aldı.
Hülya Avşar, tekne turuna çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu Şükran Ovalı önceki gün havuz başında çekilen mayolu karelerini yayınladı.
Alaçatı'da tatil yapan Ovalı'nın kareleri takipçilerinden ilgi gördü.
Uzun süredir Bodrum'da bulunan şarkıcı Ebru Polat, tatil fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.
Polat son olarak yayınladığı bu kareye, "Sakin olun sadece mayokini, herkesin giydiğinden yani" notunu düştü.
Burak Dayı ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur, sevgilisiyle Antalya'da tatil yapıyor.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Boluğur, bu paylaşımına "En güzel kitap ayracıyım" notunu düştü.
32 yaşındaki Merve Boluğur, bu paylaşımını ise "Lolita" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fethiye'de tatil yapan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, leopar desenli mayosuyla yeni pozlarını yayınladı.
Kaldığı otelin havuzunda çekildiği kareleri yayınlayan Tatlıses, paylaşımıyla hayranlarından yorum ve beğeni topladı.
Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, normalleşme adımlarının atılmasıyla tatile çıktı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran 30 yaşındaki Subaşı, tekne pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İddialı bikinisi ve şapkasıyla dikkat çeken Subaşı'nın paylaşımları kısa sürede 63 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Ali Atay-Hazal Kaya ve Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çiftleri tatillerini birlikte sürdürüyor. Çiftler çocuklarıyla poz verdi.
Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş da bu fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk yayılmaya başladığı zamanlarda İstanbul'u terk eden Göksel, Ege'ye bağlı bir köyde yaşamını sürdürüyor. "Tam bir köy hayatı yaşıyorum" diyen şarkıcı tatil pozunu, "Bu yaz biraz herkes tombuling" mesajıyla yayınladı.
Bu yılın sürpriz aşıkları Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu da Bodrum tatillerini sürdürüyor.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.
Daha önce denizde çekilen pozlarını yayınlayan Yasmin, şimdi de kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçti.
Yasmin fotoğrafına 'aloha' notunu düştü.
Erbil daha önce de şezlong üzerinde poz vermişti.
Her yıl Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan Eda Taşpınar, bu yıl koronavirüs sebebiyle soluğu Çeşme'de aldı.
Alaçatı'da bulunan sosyetik güzel tatilinden kesitleri paylaşmayı sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel önceki gün Marmaris tatilinden fotoğrafını, “Kahveyi fotoğraf için elime almadığıma, gerçekten içtiğime yemin edebilirim ama ispat edemem.” notuyla yayınladı.
Yeni sezon öncesi enerji depolamak için çıktığı Alaçatı tatilden sık sık paylaşım yapan oyuncu Aybüke Pusat, son olarak bu fotoğrafını yayınladı.
Ailesiyle çıktığı tatile devam eden Bensu Soral, köpeklerini de yanından ayırmıyor.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin de bir süredir Çeşme'de tatil yapıyor.
Sezonu Marmaris'te açan sunucu Burcu Esmersoy, rotasını Bodrum'a çevirdi.
Tatilinden kesitleri sık sık yayınlanan Esmersoy, bu kez de teknede objektif karşısına geçti.
Ünlü sunucu bu fotoğrafına, "Çok fazla atıştırmalık" notunu düştü.
Esmersoy'un sarı mayolu fotoğrafı da takipçilerinden ilgi gördü.
Her gün değişik tarzıyla kamera karşısına geçen Esmersoy, bu yazın en dikkat çeken ünlülerinden bir oldu.
Esmersoy son olarak mavi bikinli pozunu, 'Bu anlarda saklı' notuyla paylaştı.
Sezonu Bodrum'da açan Billur Kalkavan, bayram tatili için İstanbul'a döndü.
Bodrum'un kalabalığından kaçan oyuncu soluğu Kilyos'ta aldı.
Kalkavan, 11 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı ile gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Kenan Doğulu ile 2014 yılında dünyaevine giren ve birçok kez boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat, bayramı fırsat bilerek tatile çıktı.
36 yaşındaki Saat, beyaz gözlüğü ve renkli mayosuyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncunun tatil pozu kısa sürede 160 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona ermesinin ardından erkek arkadaşı Wesley Pabis ile Türkiye'ye dönmüştü.
İzmir Urla'da sevgilisiyle tatil yapan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarını yayınlamayı sürdürüyor.
Alkan, son olarak siyah bikinisiyle objektif karşısına geçti.
Ivana Sert, geçtiğimiz yıl Bodrum'un pahalılığından dert yandıktan sonra bu sene gitmeme kararı aldı.
Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte tatile çıkan ünlü modacı, Bozcaada'dan sonra İzmir'in Urla ilçesine gitmişti.
Son rotası Göcek olan Sert, tekne pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ivana Sert, bu paylaşımına "Birleşen bütündedir" notunu düştü.
Ünlü modacının tatil pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla tatilde olan Bergüzar Korel, Bodrum'dan yeni fotoğraflar paylaştı.
Turuncu mayosuyla objektif karşısına geçen Korel'in fotoğrafları, ünlü isimlerden ve takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Ünlü oyuncu daha önce de yaptığı bikinili paylaşılarında, adeta kendi haberini yapmıştı. Korel yayınladığı karelere şu notu düşmüştü:
Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.
Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.
Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler, 'Eski halinden eser yok' demekten kendilerini alamadı.
Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim, iyi yazlar olsun...
Sezonunu Ayvalık'ta açan oyuncu Aslı Bekiroğlu, tatiline Alaçatı'da devam ediyor.
Sevgilisi Can Koçkan ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Bekiroğlu, verdiği pozları da sosyal medya hesabına ekliyor.
Oyuncu, plajda çekildiği bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Aslı Bekiroğlu, kısa sürede çok sayıda beğeni alan pozlarını, "Kabileden sahile indim" notu ile yayınladı.
Oyuncu Hazar Ergüçlü, diğer ünlülerin aksine sezonu Bodrum ya da Çeşme'de değil Kıbrıs'ta açtı.
Yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir aşk yaşayan Ergüçlü, tatilinden kesitleri Instagram'da yayınladı.
Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay normalleşme adımlarının atılmasıyla sezonu açtı.
Karantinadan sonra soluğu Antalya'da alan Özay, vaktini güneşlenerek ve havuza girerek geçiriyor.
Tatilinden kesitleri paylaşan Özay son fotoğrafına 'Tabiatın kızı' notunu düştü.
Sezonu Bodrum'da açan ünlülerden biri de modacı Gülşah Saraçoğlu oldu.
Gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran modacı, pozlarını da takipçileriyle paylaştı.
Saraçoğlu'nun iddialı mayosu takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Hande Ataizi, Bodrum'daki yazlığının balkonunda tatil pozu verdi.
Düğün öncesinde tatile çıkan Ataizi, bikinili pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
46 yaşındaki Hande Ataizi’nin 'Bodrum' etiketiyle paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
2020 tatil sezonunu açan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Hande Soral, havuz başında verdiği pozu, "Tarihi ve günü unuttuysan tatildesin" notu ile paylaştı.
Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz günlerde çocukları Karan ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Evcen, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Sezonu açan Fahriye Evcen'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
1993 Avrupa Güzeli Arzum Onan, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu İzmir'de aldı.
Tatil sezonunu açan Onan, denizde çekilen bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Arzum Onan'ın "Kendini deniz kızı zanneden tatlı su balığı..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Aylardır evinde önlem amaçlı karantinada olan oyuncu Merve Boluğur, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Ege'de aldı.
Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Boluğur, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Oyuncu, bikinisiyle mısır tarlasında çekildiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Boluğur, muz ağaçlarının önünde poz vermeyi de ihmal etmedi.
Bodrum'da tatil yapan Deniz Uğur, oğlu Poyraz Deniz’in çektiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına “Fotoğrafçıma aşığım” notunu düştü.
Derya Şensoy pazar gününü deniz kenarında geçirdi. Datça tatilinden fotoğraflarını Instagram’a ekleyen Şensoy, bir paylaşımına şu notu düştü: “Yüründü, yüzüldü derken galiba pazarın hakkını verip biraz uyurum.”
Oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu’yla tatile çıktığı pozunu “Oh” notuyla paylaştı. İkilinin hayranları fotoğrafa kalp emoji’si bıraktı.
Karantina günlerini evde geçiren Songül Karlı da normalleşme ile birlikte soluğu Çeşme’de aldı.
45 yaşındaki Karlı, tatilinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyetik güzelin paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
Taşpınar, karantina sürecinde Rumeli Hisarı'ndaki evinin çatısında güneşlenmişti.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, karantina sonrası tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Şıkel, tatil pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
Şıkel'in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Manken, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Oyuncu Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile Muğla'da doğa ile iç içe tatil yapıyor.
Koronavirüs sebebiyle aylardır evinde izole olan Avcı, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Bikinili pozunu yayınlayan Sedef Avcı, paylaşımına "Su akar yolunu bulur" notunu düştü.
Tarzıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan, tatilde de stilini konuşturdu.
Plaja inen Özilhan, fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Sosyetik güzelin kareleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Sevilen oyuncu Pelin Karahan ise tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Karantina sonrası soluğu yazlığında alan oyuncu tekne turuna çıktı.
Karahan, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Usta oyuncu Aydan Şener sezonu Bodrum'da açtı. 57 yaşındaki Şener, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.
Daha önce de bir pozunu yayınlayan Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; düşünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre kullanmam samimiyetsiz buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.
1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, Miss Turkey 2018 İkinci Güzeli olmuştu.
Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapan 21 yaşındaki manken, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
Ece Sükan arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bodrum’a giden ekip, tekneyle koyları dolaşıyor. Sükan tatil fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaşıyor.
Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu Buse Narcı hafta sonu tatili için Kilyos’a gitti. Bikinili fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Narcı o karenin altına Cem Yılmaz’ın meşhur esprisi “Little little in the middle” notunu düştü.
Buse İskenderoğlu, Göcek tatiline devam ediyor. Ünlü sunucu önceki gün teknede güneşlenirken çektiği karenin altına İngilizce “Bronzlaşmak her zaman iyi fikir” notunu düştü.
İki ayı aşkın bir süredir evinde izole olan oyuncu Nurgül Yeşilçay da tatil sezonunu açtı.
2015'te Burak Sağyaşar'la evlenip setleri bırakan Hatice Şendil 2017'de de oğlu Can'ı kucağına almıştı. Şendil dün bahçesindeki havuzun başında poz verdi. Fotoğrafı da 'bebek mavisi' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Karantina günlerinin acısını çıkaran Yeşilçay, "Denize girmek sevaptır" notu ile mayolu pozlarını sosyal medya hesabına ekledi.
62 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı da sezonu Çeşme'de açan isimlerinden biri oldu. Yankı, bikinili fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.
Sunucu Ezgi Avcı, normalleşme döneminin başlamasıyla soluğu Bodrum'da aldı.
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Avcı, paylaşımına, "8 yıl sonra bu sene bana bolca Bodrum" notunu düştü.
Oyuncu Öykü Karayel, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Eşi Can Bonomo ile sezonu açan Karayel, sahil kenarında verdikleri pozu takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Linet, havuz kenarında çekilen bu karesini "Öptüm ama prens olmadı" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan bu pozuna '2020 yaz' notunu düştü.
Dila Tarkan da balkonda poz verdi.
Zeynep Mansur, Cihan Nacar'ın çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.
Yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, mayolu pozunu Instagram'da yayınladı.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Alaçatı sokaklarında...
Hamile olan sosyetik güzel İdil Fırat, 'Güvercinler içinde flamingo olun!' notuyla pozunu paylaştı.
Deniz Seki'den 'Günaydın' paylaşımı...
5 aylık hamile Sinem Kobal, yeni fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
Anne olmak için gün sayan oyuncu Ayşegül Tatari'nin eşi Edip Tepeli, yayınladığı fotoğrafa, "Güzel deniz..." notunu düştü.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya havuz başı fotoğrafını sayfasında yayınladı.
Demet Özdemir de tatil sezonunu açtı ve tekneden fotoğrafını paylaştı.
İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Gonca Vuslateri, yakın dostu Umut Kırca'nın çektiği bu kareyi Instagram'da yayınladı.
Şarkıcı Derya Uluğ da rotayı Göcek'e çevirdi.
Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi:
"İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi:) Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil :) "
Oyuncu Sedef Avcı da ailesiyle Cunda'da.
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