Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler, Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı kınadı

        Ünlüler, Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı kınadı

        Sırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında fiziksel saldırıya uğradı. Yaşananların ardından ünlü isimler, yapılan saldırıyı kınayıp Özel'e sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlüler saldırıyı kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de düzenlenen veda töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Haberi Görüntüle

        Saldırganın adının Selçuk Tengioğlu olduğu ve 2004 yılında iki çocuğunu vahşice öldürdüğü ortaya çıktı. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Yaşananların ardından ünlü isimler de sosyal medya üzerinden Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayıp geçmiş olsun mesajları yayımladı.

        Erdal Beşikçioğlu: Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu çirkin eylem, yalnızca şahsına değil; demokrasimize, milletimizin iradesine ve siyaset kurumunun itibarına yönelmiş bir tehdit niteliğindedir. Hiçbir güç, şiddeti araç kılarak siyaseti yönlendiremez. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; saldırının tüm sorumlularının adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum.

        REKLAM

        Melek Baykal: Bu aydınlık yüzü hiç bir zorbalık durduramaz. Bu saldırıyı bütün vatandaşlarımız gibi şiddetle kınıyorum. İzlerken moralimiz altüst oldu, ancak televizyondan genel başkanın morali iyi diye duyduk, biraz daha rahat soluk aldık. Geçmiş olsun dileklerimle.

        Şahan Gökbakar: İki çocuğunu öldürmüş bir katil, elini kolunu sallayarak Özgür Özel'in yanına kadar geliyor ve suratının ortasına vurabiliyor? Korumalar dahil herkes izliyor. Ya elinde bir silah olsa... Bu nasıl bir koruma zafiyeti? Ayrıca bu ve bunun gibi katiller, hırsızlar, sapıklar elini kolunu sallayarak dolaşırken... Hukuk ve adalet için anayasal hakkını kullanan gençler hapiste. Başka söze gerek var mı?

        Mert Fırat: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum! Demek ki korumalar, engellenen kameralar keyfi, jammerlar boşuna değilmiş. Bir zamanlar kendi evladını öldüren bir kiralık, bugün afla dışarı çıkıp muhalefet liderine saldırabiliyor. Katiller sokakta elini kolunu sallarken; anayasal hakkını kullanan gençler hâlâ hapiste. Adaletin bu kadar eğilip büküldüğü bir düzende, güvenlik kadar hukukun yokluğu beka problemi, asıl tehlikedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özgür Özel
        #ünlüler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Habertürk Anasayfa