Ünlüler Los Angeles yangın mağdurları için sahneye çıktı

Los Angeles yangın mağdurları için ünlüler, elini taşın altına koydu. 29 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce evin küle döndüğü yangında evsiz kalanlar için bağış toplanması amacıyla ünlü şarkıcılar sahneye çıktı. Büyük konserin bilet gelirleri, FireAid adlı yangın yardım kuruluşuna gitti.

Billie Eilish ve Green Day birlikte konser verdi. Green Day, Eilish'le birlikte 'Last Night On Earth'ü söyledi. ardından şarkıcılar, solo olarak şarkılarını seslendirdi.

Gecenin diğer yıldız isimleri Lady Gaga ve Stevie Wonder oldu.