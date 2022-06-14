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Türkü Turan ve Eda Taşpınar'dan tatil fotoğrafları! - Magazin haberleri

Ünlüler İstanbul'dan kaçtı! Tatil pozları peş peşe geldi...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene geç açılan tatil sezonu, bu yıl yaz mevsiminin gelmesiyle başladı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları da haziran ayıyla birlikte tatile çıktı. Ünlü isimler, renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

14.06.2022 - 18:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TÜRKÜ TURAN
     
    Oyuncu Türkü Turan, tatil sezonunu Muğla'da açtı. Bikinisinin üzerine pareo giyen ünlü isim, objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

  • Turan, gönderisine "Doğal ortamına kavuşmuş mutlu bir birey."  ifadelerini not düştü.

  • ŞÜKRAN OVALI

    Oyuncu Şükran Ovalı da eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile birlikte soluğu Ege'de aldı.

  • ASENA TUĞAL 
     
    Asena Tuğal da tatil sezonunu Bodrum'da açan isimlerden. Ünlü oyuncu, iskelede çekilen fotoğrafını "Herkese göre evrendeki tek sabit nokta kendisi..." notuyla yayınladı.

  • İREM DERİCİ
     
    Şarkıcı İrem Derici de Alaçatı'da tatil yapıyor. Siyah bikini giymeyi tercih eden ünlü popçu, çektiği selfie'yi de sosyal medyadan yayınladı.

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