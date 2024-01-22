Ünlüler çocuklarıyla birlikte karne tatilinde
Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Bu isimler arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül; kızıyla, Pelin Karahan ise ailesiyle birlikte soluğu Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde aldı
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Milyonlarca öğrencinin karne almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için tatile çıktı.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; bu isimler arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül; kızıyla, Pelin Karahan ise ailesiyle birlikte Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitti.
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Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin ile otomobilinin lastiklerine zincir taktırırken objektiflere yansıdı.
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"KIZIMLA İKİ ÜÇ GÜN VAKİT GEÇİRECEĞİM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, "Kızımı getirdim, onunla iki - üç gün vakit geçireceğim" dedi.
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Pelin Karahan - Bedri Güntay çifti ise çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte görüntülendi.
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"KEYFİMİZ YERİNDE"
Pelin Karahan; "Yarıyıl tatili için geldik çocuklara karne hediyesi. Ben kesinlikle yaz insanıyım. Bu sene yeni yeni kaymayı öğreniyorum. Çocuklar da ders alıyor şu an keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı.
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Pelin Karahan'ın kayak dersi aldığı anlar ise objektiflere böyle yansıdı.
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