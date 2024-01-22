"KEYFİMİZ YERİNDE"

Pelin Karahan; "Yarıyıl tatili için geldik çocuklara karne hediyesi. Ben kesinlikle yaz insanıyım. Bu sene yeni yeni kaymayı öğreniyorum. Çocuklar da ders alıyor şu an keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı.