03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlüler, Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda sınırdan geçmeyi bekleyen, aralarında çok sayıda çocuk ve kadınların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin Yunan askeri tarafından gördükleri insalık dışı müdahale karşısında üzüntülerini dile getirdi.
SEDA BAKAN
Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana 'Korkma, duanı et, yat kızım. Ruhlardan değil, insanlardan kork' derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini...
Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlar da vardı, hem de ne kötüler... Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler... Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darma dağan etti...
SEDA BAKAN: BU OLAYLARDAN SONRA SÜTÜM KESİLDİ
Bebeğime 7/24 süt veren bir anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz...
Ve son olarak; az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bir anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç, susuz gördükçe elim, ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus...
BİRCE AKALAY
Gelin görün kanı sokaklardaki.
Gelin görün kanı sokaklardaki.
Gelin görün kanı sokaklardaki.
Pablo Neruda
CEYDA DÜVENCİ
Çocuk, çocuğum, çocuğun, çocuğumuz, çocuklar...
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