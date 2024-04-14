Ünlüler bayramı sevenleriyle kutladı
Müzik dünyasının ünlü isimleri her yıl olduğu gibi bayramı Türkiye'nin dört bir yanında sahnede geçirdi
Giriş: 14.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:50
- 1
BÜLENT ERSOY - İSTANBUL/MERSİN
"Bayram şekeriyim ee daha ne olsun?"
- 2
EMRE ALTUĞ - KIBRIS
"Herkese sağlıkla, neşeyle nice bayramlar."
- 3
BURAY - KIBRIS
"Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu nice bayramlara."
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- 4
VOLKAN KONAK - KIBRIS
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