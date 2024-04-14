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        Haberler Müzik Ünlüler bayramı sevenleriyle kutladı

        Ünlüler bayramı sevenleriyle kutladı

        Müzik dünyasının ünlü isimleri her yıl olduğu gibi bayramı Türkiye'nin dört bir yanında sahnede geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:50
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        • 1

          BÜLENT ERSOY - İSTANBUL/MERSİN

          "Bayram şekeriyim ee daha ne olsun?"

        • 2

          EMRE ALTUĞ - KIBRIS

          "Herkese sağlıkla, neşeyle nice bayramlar."

        • 3

          BURAY - KIBRIS

          "Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu nice bayramlara."

        • 4

          VOLKAN KONAK - KIBRIS

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