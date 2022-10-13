Ünlüler, Barış Manço için sahnede!

"TATLI BİR HEYECAN YAŞIYORUZ"

Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isimler, duygularını "Barış Manço'yu anacağımız için tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Çocukluğumuzun hikayeleriyle, şarkılarıyla dolu dolu bir gece olacak. Bir kelimeye bin anlam yüklediğimiz bir akşam... Geçmişimize karşı bir vefamız var ve bu yüzden bu gecenin parçası olduğumuz için gurur duruyoruz!" sözleriyle dile getirdi.

Gecede, sahneye önce 23 yıl önce hayata veda eden sanatçının dostları Kurtalan Ekspres, 'Yaz Dostum' şarkısıyla çıktı.