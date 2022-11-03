Ünlüler alışverişte

ÇİĞDEM BATUR

Oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir iş toplantısına katılacağını ifade eden Batur, yakın zamanda ekranlara döneceğinin müjdesini de verdi.

Dijitalde yer alacak yapım için ay sonunda Altan Erkekli ve Nükhet Duru ile birlikte kamera karşısına geçeceğini belirten Çiğdem Batur, "Farklı bir komedi tarzıyla tekrar sevenlerimizle buluşacağız. Bu ay sonunda çekimlere başlıyoruz. Umarım izleyenler de hikayemizi sever" dedi.