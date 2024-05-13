Ünlü yönetmen Roger Corman hayatını kaybetti

Usta yönetmen ve yapımcı Roger Corman, yaşamını yitirdi. Corman’ın 9 Mayıs Perşembe günü Santa Monica'daki evinde öldüğü bildirildi.

Roger Corman'ın ölümünü, kızı Catherine Corman duyurdu.

Catherine Corman babasının ölümüyle ilgili şunları söyledi: Babam, onu tanıyan herkese karşı cömert, açık yürekli ve nazikti. Nasıl hatırlanmak istediği sorulduğunda, 'Ben bir film yapımcısıydım, o kadar' demişti.

Yönetmen aynı zamanda Martin Scorsese, James Cameron, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Bruce Dern ve Robert De Niro gibi Hollywood'daki diğer yönetmen ve oyuncuların kariyerlerinin başlamasına da yardımcı olmuştu.

Usta yönetmen 2009'da filmlere ve film yapımcılarına verdiği destekten dolayı 'Akademi Onur Ödülü'ne yani ödülüne lâyık görülmüştü.