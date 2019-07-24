Mücevher hırsızları Fransız oyuncu Clotilde Courau ile Emanuele Filiberto'nun İtalya'da tatilde oldukları sırada Paris'teki evlerine girdi.

En az 3 milyon 200 bin TL değerinde mücevher çalındığını belirten polis kaynakları söz konusu soygunun 'amatör işi' olmadığını belirtti. Hırsızların eve anahtarla girdiği öne sürülürken bu bilgi ise henüz doğrulanmadı.

2018'de bir yıl önceki yıla oranla Paris'teki hırsızlık vakalarında yüzde 16'lık artış kaydedilmişti.