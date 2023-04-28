Normal karaciğer fonksiyonunda safra, kanallar yoluyla bağırsağa doğru hareket eder ve yağların parçalanmasına yardımcı olur. Ancak safra kanalları tıkandığında bilirubin birikerek cildi ve gözleri sarıya çevirir. Bunun nedeni pankreasın vücudun ortak safra kanalına yakın olmasıdır, bu nedenle tümörler henüz küçükken ve taramalarda tespit edilemese bile kanala baskı yapar. Bununla birlikte, pankreasın alt kısmındaki tümörler, organ boyunca yayılana kadar kanala baskı yapmazlar, bu da hastalığın ilerleyen aşamalarında olur. Pankreas kanseri karaciğere de metastaz yapabilir. Sarılığın diğer belirtileri arasında koyu renkli idrar, açık renkli veya yağlı dışkı ve kaşıntılı cilt yer alır.