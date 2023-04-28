Karaciğer bunu toksinler ve aşırı kolesterol gibi atıkları filtrelemek için yapar. Dışkıda yeterli safra bulunmaması safra asidi emilim bozukluğunun bir göstergesi olabilir. Safra düzgün bir şekilde emilmediğinde kimyasal dengesizliklere neden olur. Bir tümör pankreas kanalını tıkarsa, sindirilmemiş yiyecekler sindirim sisteminden çok hızlı geçtiği için pankreastan gelen yetersiz besinler zayıf emilime ve ishale yol açabilir. Bu da dışkının çok fazla yağ içermesine, yüzmesine veya yağlı ya da soluk görünmesine neden olur.