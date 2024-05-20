Ünlü şarkıcıların 19 Mayıs coşkusu

Buray, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Buray; "19 Mayıs'ta milletimizin bağımsızlık heyecanı ile uyanışı vardır. Atatürk'ün armağan ettiği bayram herkese kutlu olsun. Bu akşam burada 7'den 70 yaşına kadar on binlerce genç ses hep birlikte şarkı söylüyor" şeklinde konuştu.