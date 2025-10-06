Habertürk
        Ünlü şarkıcı Taylor Swift sinema gişesine damga vurdu - magazin haberleri

        Ünlü şarkıcı Taylor Swift sinema gişesine damga vurdu

        Taylor Swift, iki gün gösterimde kalan 89 dakikalık sinema projesiyle hafta sonu gişesinin lideri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:16
        Sinema gişesini sarstı
        Rekortmen şarkıcı Taylor Swift, sadece müzik piyasasını değil sinema gişelerini de kasıp kavuruyor. Yeni albümü 'The Life of a Showgirl'ün tanıtımı için gösterime giren sinema projesi 'The Official Release Party of a Showgirl', ilk hafta sonunda 33 milyon dolar hasılatla ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Film, uluslararası pazarda da 13 milyon dolar elde ederek toplamda 46 milyon dolarlık bir açılış hasılatına imza attı.

        Taylor Swift'in sinema projesi afişi
        Taylor Swift'in sinema projesi afişi

        'The Official Release Party of a Showgirl' adlı 89 dakikalık özel sinema etkinliği, Swift’in 12'nci stüdyo albümü için düzenlenen özel dinleme partisinin kamera arkası görüntülerini ve yeni bir klibini içeriyor. Seyirciden CinemaScore’da A+ notu alan film, yalnızca 3–5 Ekim tarihleri arasında gösterimde kalmasına rağmen, Swift’in bir kez daha gişede fark yaratmasını sağladı.

        Taylor Swift'in albüm kapağı fotoğraflarını Mert Alaş çekti
        Taylor Swift'in albüm kapağı fotoğraflarını Mert Alaş çekti

        Taylor Swift, hayranlarını sinema etkinliğine davet ederken sosyal medyada şu ifadeleri kullanmıştı: Size ışıltılı bir davetim var! The Official Release Party of a Showgirl sadece 3-5 Ekim’de sinemalarda! Dünya prömiyeri, kamera arkası görüntüler, ilham kaynakları ve yepyeni videolar sizleri bekliyor.

        Leonardo DiCaprio’nun çok konuşulan yeni filmi 'One Battle After Another', 10,3 milyon dolar hasılatla Taylor Swift filminin gerisinde kaldı.

