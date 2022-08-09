OLİVİA NEWTON-JOHN KİMDİR?

Olivia Newton-John, 26 Eylül 1948 tarihinde Cambridge, İngiltere‘de doğmuştur. Rona Newton-John ve Hugh Newton-John adlarında kardeşi vardır. 5 yaşına kadar İngiltere’de yaşadıktan sonra babasının Avustralya‘nın Melbourne kentinden aldığı bir iş teklifi ile oraya taşınmışlardır.

Olivia Newton-John, gençliğinde şarkındıktan sonra, 15 yaşında annesi ile İngiltere‘de yaşamak için geri döndü. 1974 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında “Long Live Love” adlı şarkıyla İngiltere’yi temsil etmiş ve dördüncü olmuştur.

Olivi a Newton-John bir arkadaşının tavsiyesi ile şarkıcılık kariyerine devam etmek için ABD‘ye Los Angeles’a taşındı.

1978 yılında “Grease” müzikalinde John Travolta ile birlikte başrolde oynadı.

1992 yılında meme kanseri tedavisi gördü. Kanseri yendikten sonra Avustralya‘nın Melbourne kentinde bir kanser araştırma merkezi kurdu.

30 Haziran 2005 tarihinde, onun uzun süredir erkek arkadaşı, kameraman dro, Kaliforniya açıklarında denizde balıkçı teknesinden kayboldu.

Mayıs 2017 ayında 3. sefer kansere yakalandığını açıkladı.