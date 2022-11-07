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Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! Meğer o da ünlüymüş!

2018 yılında yayınladığı Nalan şarkısı ile müzik piyasalarını altüst eden Emir Can İğrek, özel hayatıyla gündeme geldi. Facia, Nalan, Beyoğlu ve Kor gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcının sevgilisi tanıdık çıktı. Emir Can İğrek'in sevgilisi güzelliğiyle beğeni topladı.

Giriş: 07.11.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, ilk olarak 2019 yılında çıkardığı Nalan şarkısı ile adını duyurmayı başardı.

  •  2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelen İğrek, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

  • Müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başlayan ünlü şarkıcı, 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü.

  • Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okuduğu yıllarda Nazım Hikmet Akademisi'nde solfej ve şan eğitimini tamamladı.

  • Facia, Nalan, Beyoğlu ve Kor gibi onlarca şarkıya imza atan ünlü isim besteleriyle gönülleri fethetti.

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