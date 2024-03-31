Candan Erçetin, sandık kurulu üyesi oldu

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Türkiye bugün mahalli idareler seçimleri için sandık başına gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullanacak.

Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürpriziyle karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.