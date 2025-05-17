Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Ezgi Yerli'nin ünlü ressamların eserlerini, canlı olarak sergilemesi ilgi gördü
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu'nda görevli Yerli, ünlü ressamların tablolarını canlandırmak için çalışma yürüttü.
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Resimlerdeki karakterlere benzemeleri için aynı kostümleri giyen ve aynı makyajı yapan öğrenciler, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Gustave Doyen ve Johannes Vermeer gibi tanınmış ressamların tablolarını canlandırdı.
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Tablodaki karakterlere bürünen öğrenciler, okulda düzenledikleri etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıktı.
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Görsel Sanatlar Öğretmeni Yerli, gazetecilere, çalışmanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.
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Güzel bir deneyim yaşadıklarını belirten Yerli, şunları kaydetti:
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"Tablolar canlanıyor' adı altında yaptığımız bu projeyle, öğrencilerimizle sanat tarihine yolculuk yaptık. Amacımız, öğrencilere sanatı sevdirmek ve sanata olan ilgilerini artırmaktı.
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Bu süreçte özgüvenleri gelişti, sanatı eğlenerek öğrendiler. Sınıfımızı bir sanat galerisine dönüştürdük. Diğer öğrencilerin de ilgisini çekti. Hepimiz için unutulmaz bir deneyim oldu."
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Öğrenciler ise ünlü ressamları ve tabloları canlandırmanın heyecan verici olduğunu belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.
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