Ünlü rap şarkıcısı Juice WRLD gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins'nin 21 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi, Şikago'daki Midway International Airport'a ulaştıktan kısa süre sonra nöbet geçirerek hayatını kaybetti.

Chicago Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi yaptığı açıklamada, "Görünürde bir suikast işareti gözükmüyor" dedi.

Juice WRLD kimdir?

Juice WRLD, 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısıdır. Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmaktaydı.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. Cole Bennett'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.