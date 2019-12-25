"BUGÜNE KISMETMİŞ"

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eypio, "Neden suşi dükkanı açtınız?" sorusuna, "Bizim böyle bir hayalimiz vardı bir süredir. 10 yıldır falan konuştuğumuz bir durumdu ama bugüne kısmetmiş. Suşiyi ilk başta hiç sevmiyordum ama şimdi alışmaya başladım. Hem hafif bir yemek, hem de lezzetli. Bayağı yiyorum artık" yanıtını verdi.