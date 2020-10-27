Ünlü profesöre korona aşısı yapıldı

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde Prof. Dr. Necmettin Ünal ve birçok sağlık çalışanına Amerikan-Alman işbirliğinde yapılan koronavirüs aşısına gönüllü oldu.

İlk 10 gün içerisinde 56 kişi koronavirüs aşısı için gönüllü olacak. Sadece sağlık çalışanları değil vatandaşlar da gönüllü olabilecek.