Ünlü oyuncular Cannes Film Festivali'ne akın ediyor

'Barbie'nin yaratıcısı, yönetmen ve oyuncu Greta Gerwig'in başkanlığını üstlendiği jüride Ebru Ceylan'ın yanı sıra ABD'li oyuncu Lily Gladstone; Fransız oyuncu Eva Green; Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki; İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona; İtalyan oyuncu Pierfrancesco Favino; Japon yönetmen Kore-Eda Hirokazu ve Fransız oyuncu ve yapımcı Omar Sy yer alıyor.

İşte şimdiye kadar festival için Cannes'a ayak basan ünlüler...