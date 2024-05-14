Ünlü oyuncular Cannes Film Festivali'ne akın ediyor
2024 Cannes Film Festivali, bugün başlıyor. Aralarında jüri başkanı Greta Gerwig ve jüri üyesi Ebru Ceylan'ın bulunduğu Cannes jürisi ile Heidi Klum, Anya Tayloy-Joy gibi ünlü isimler Cannes'a ayak bastı
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Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Festivalin jüri üyeleri ve ünlü konukları, Fransa'nın Cannes şehrine gelmeye başladı.
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25 Mayıs'a kadar sürecek olan festivalin jürisinde senarist ve yapımcı Ebru Ceylan da yer alıyor.
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'Barbie'nin yaratıcısı, yönetmen ve oyuncu Greta Gerwig'in başkanlığını üstlendiği jüride Ebru Ceylan'ın yanı sıra ABD'li oyuncu Lily Gladstone; Fransız oyuncu Eva Green; Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki; İspanyol yönetmen, yapımcı ve senarist Juan Antonio Bayona; İtalyan oyuncu Pierfrancesco Favino; Japon yönetmen Kore-Eda Hirokazu ve Fransız oyuncu ve yapımcı Omar Sy yer alıyor.
İşte şimdiye kadar festival için Cannes'a ayak basan ünlüler...
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Jüri başkanı Greta Gerwig
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Fransız oyuncu Juliette Binoche
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Alman model Heidi Klum
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Yazar Juan Antonio Bayona, Fransız oyuncu Eva Green ve İtalyan oyuncu Pierfrancesco Favino
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ABD'li oyuncu Anya Tayloy-Joy
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ABD'li model Taylor Hill
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Eva Green