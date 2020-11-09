Oyuncu Sermiyan Midyat’ın birlikte yaşadığı kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar’ın arkadaş oldukları, aynı evde oturdukları, 16 Nisan’da Sermiyan Midyat’ın sebepsiz yere Sevcan Yaşar’a bağırarak küfür ve hakaret ettiği, devamında ise ‘bu evden gidemezsin’ şeklinde tehdit ettiği anlatıldı.
Yaşar’ın 4 Mayıs 2020 tarihinde ise evden ayrılmak için eşyalarını topladığı sırada Midyat’ın sinkaflı küfürler ettiği, ‘sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın’ diyerek tehdit etiğinin belirtildiği iddianamede, ablasını arayan Sevcan Yaşar’a ‘bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum’ diyerek tehditte bulunduğu kaydedildi.
'YERDE SÜRÜKLEYEREK DARP ETTİ' İDDİASI
Sermiyan Midyat’ın kapıya doğru yönelen Sercan Yaşar’ı yerde sürüklediği, sürüklerken de birçok kez tekme ve yumruk attığı, bu sırada genç kadının bağırarak komşularından yardım istediği, Yaşar’ın daha önceden polisleri araması üzerine polislerin geldiği anlatıldı.
Karakolda da Sermiyan Midyat’ın genç kadına yönelik ‘senin cesedin çıkacak buradan’ ve ‘benim adım Sermiyan Midyat, bu işin peşini bırakmayacağım, sizinle görüşeceğim, göreceksiniz’ diyerek tehditte bulunduğu vurgulandı. Olay tarihinde Sevcan Yaşar’ın da Sermiyan Midyat’ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı anlatıldı.
8 YIL HAPİS İSTEMİ
İddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat’ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer müşteki şüpheli Sevcan Yaşar’ın ise “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlayacak.
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