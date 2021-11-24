Uzun yıllardır Didim’de ikamet eden ve bir çocuk babası emekli hava pilot yüzbaşı Alptekin Coşkun tedavilere cevap veremeyince hastanede hayatını kaybetti. Sinema ve TV dizilerinde rol alan Metin Coşkun’un da ağabeyi olan Alptekin Coşkun’un cenazesi askeri törenle Didim Merkez Camii'ne getirildi.