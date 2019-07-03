Eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla İtalya'ya tatile giden Lisa Martinek, yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı. Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü Martinek’i hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi.

47 yaşındaki oyuncu, bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü. Doktorlar ünlü oyuncunun yolda hayatını kaybettiğini duyurdu.