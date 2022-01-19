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Ünlü oyuncu Gaspard Ulliel hayatını kaybetti

Fransız aktör Gaspard Ulliel, kayak kazası sonucu hayata gözlerini yumdu. 37 yaşındaki aktörün menajeri, Ulliel’in kayak pistinde yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

19.01.2022 - 20:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gaspard Ulliel hayatını kaybetti! Gaspard Ulliel kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Fransız sinemasının ünlü aktörlerinden Gaspard Ulliel, kayak merkezinde geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Aktörün ailesinden basına yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Ulliel, dün ülkenin güneyindeki La Rosiere kayak merkezinde yerel saatle 16.00 sularında kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandı ve bilincini kaybetti.

Helikopter ile Grenoble kentindeki bir hastaneye kaldırılan Ulliel, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

GASPARD ULLIEL KİMDİR?

Paris'in yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta, 1984'te dünyaya gelen Ulliel, 1998'de "Alias" filmiyle ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Ulliel, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde 2002'de "Embrassez qui voüus voudrez" filmindeki rolüyle "en iyi umut veren erkek oyuncu" ve 2017'de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü.

Fransız aktör, "Paris je t'aime", "Saint Laurent", "Un long dimanche de fiançailles", "Hannibla lecter: les origines du mal", "Jacquou le croquant", "Juste la fin du monde" ve "Les egares" filmleriyle dikkat çekmişti.

GASPARD ULLIEL'İN YER ALDIĞI FİLMLER

Yıl Film Rolü Yönetmen Notlar
1997 Mission protection rapprochée Olivier Rousseau Nicolas Ribowski TV Dizisi (1 bölüm)
1998 Bonnes vacances Joël Pierre Badel TV Filmi
1999 La Bascule Oliver Baron Marco Pico TV Filmi
La Refuge Quentin Christian François TV Dizisi (1 bölüm)
Juliette Nicolas Dastier Jérôme Foulon TV Filmi
2000 Julien l'apprenti Julien (14 yaşında) Jacques Otmezguine TV Filmi
2001 L'Oiseau rare Gaspard Didier Albert TV Filmi
Kurtların Kardeşliği Louis Christophe Gans
2002 Yaz Kaçamakları Loïc Michel Blanc Lumières Gelecek Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü

Adaylık- Cesar Gelecek Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü
2003 Les égarés (Strayed) Jean Delgas -Alias-Yvan André Téchiné Étoiles d'Or for Best Male Newcomer

Adaylık - Cesar Gelecek Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü
Le dernier jour Simon
2004 A Very Long Engagement Manech Jean-Pierre Jeunet Cesar Gelecek Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü
The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea Leon Peter Greenaway
Le dernier jour Simon Rodolphe Marconi
Navarro Thierry Morlaas Patrick Jamain TV Dizisi (1 bölüm)
2005 La Maison de Nina Izik Richard Dembo
2006 Paris, seni seviyorum Gaspard Gus Van Sant
2007 Jacquou Le Croquant Jacquou adult Laurent Boutonnat
Hannibal Doğuyor Hannibal Lecter Peter Webber
2008 La Troisième partie du monde François Eric Forestier
The Sea Wall Joseph Rithy Panh
2009 The Vintner's Luck Xas Niki Caro
Ultimatum Nathanaël Alain Tasma
Myster Mocky présente Various Jean-Pierre Mocky TV Dizisi (1 bölüm)
Le Premier Cercle Anton Malakian Laurent Tuel
2010 The Princess of Montpensier Henri de Guise Bertrand Tavernier
2011 Aşk Sanatı William Emmanuel Mouret
2012 Mes amours décomposé(s) Corps Sacha Barbin Kısa
Tu honoreras ta mère et ta mère Balthazar Brigitte Roüan
Efsane Beşli (Les Cinq Légendes) Jack Frost (Fr. seslendirme) Peter Ramsey Animasyon film
2014 Saint Laurent Yves Saint Laurent Bertrand Bonello Lumières En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Adaylık - César En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2016 Alt Tarafı Dünyanın Sonu Louis Xavier Dolan
The Dancer Louis Stéphanie Di Giusto
Les Confins du monde Guillaume Nicloux

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