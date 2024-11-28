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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Dolph Lundgren kanseri yendi

        Ünlü oyuncu Dolph Lundgren kanseri yendi

        Hollywood'un unutulmaz filmlerinden olan 'Rocky 4'teki 'Ivan Drago' rolüyle tanınan Dolph Lundgren, uzun yıllardır savaştığı kanseri yendiğini duyurdu. Doktorların kendisine üç yıl ömür biçtiği Lundgren; "Zorlu bir yolculuk oldu ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:47
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          İsveçli dövüş sanatları sporcusu ve oyuncu Dolph Lundgren, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda 2015'te böbreğinde tümör bulunduğunu açıklamıştı.

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          O zamandan beri sessizce kanserle savaştığını ifade eden Dolph Lundgren, 2020'de iyileştiğini düşünmeye başladığı anda tümörünün yayıldığını öğrendiğini ifade etmişti.

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          67 yaşındaki oyuncu, doktorların başta kendisine iki ya da üç yıl yıl ömrü kaldığını söylediğini de aktarmıştı.

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          Dolph Lundgren, dün kanserle olan mücadelesini kazandığını duyurdu. Dokuz yıllık bir savaşın ardından artık kanseri yenen İsveçli oyuncu, hastaneden hayranlarına seslenerek; "Son tümörden kurtulmak üzereyim. Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kansersiz olacağım, bu yüzden bu prosedürü dört gözle bekliyorum. Zorlu bir yolculuk oldu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" dedi.

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          Dolph Lundgren ayrıca, "Sonunda minnettarlık ve parlak bir gelecek için heyecanla kansersizim. Desteğiniz için her zaman teşekkürler" ifadelerine de yer verdi.

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          Dolph Lundgren, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Emma Krokdal ile evlenmişti. Emma Krokdal da bir spor eğitmeni. Krokdal, usta oyuncuyu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı ve ona destek oldu.

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