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Ünlü oyuncu çocukluk fotoğrafını yayınladı! Kim olduğunu bulabildiniz mi?

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası adlı dizide sevilen karaktere hayat veren başarılı oyuncu, yıllar öncesine ait çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Peki, siz bu fotoğrafın hangi ünlüye ait olduğunu bulabildiniz mi?

Giriş: 25.01.2023 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Rol aldığı projeler ile adından söz ettiren sevilen oyuncu kul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sizce bu ünlü isim kim?

  • Tahmin edebildiniz mi? Paylaşılan çocukluk fotoğrafı Peker Açıkalın'a ait... Ünlü oyuncu çocukluk fotoğrafını sevenleriyle paylaşıp altına saçlarının neden uzun olduğuna dair merak edilen sorunun yanıtlarını da söyledi.

  • Okul yıllarına ait bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:

    "Ortaokula başladığım ilk gün... Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene... Kulak hâlen büyük! Ciddiyim... Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti... Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum..."

  • Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen başarılı oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle sevenlerine yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor. 

  • 23 yaşında oyunculuğa başlayan Peker Açıkalın, şimdilerde 59 yaşında.

  • Narin Şeker Açıkalın, Perim Yakut Açıkalın ve Enver Peker Açıkalın adında üç çocuğu olan ünlü oyuncunun tekrar ekranlara dönüp dönmeyeceği sevenleri tarafından merak ediliyor. Açıkalın, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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