Kurtlar Vadisi Pusu, Avrupa Yakası ve Geniş aile gibi dizilerde rol alan Engin Beyti kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Instagram’dan açıklama yapan oyuncu, “Bir kalp krizi ve üç stent ile kaldığımız yerden devam. Arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BEYTİ ENGİN HAKKINDA

Tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Beyti Engin, 18 Eylül 1981’de Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro kursunda eğitim alırken Edirne Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı.

1999’da İstanbul’a taşındı ve oyunculuk eğitimi aldı.

2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldu. 2000 yılından bu yana seslendirme yapan Engin, 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde Hayati karakterini canlandırdı.

Oyuncu ayrıca, Kurtlar Vadisi Pusu, Şubat, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Deli Saraylı, Keşanlı Ali Destanı, Beni Böyle Sev ve Kayıp gibi pek çok dizide rol aldı.