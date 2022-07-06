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Ünlü oyuncu Beren Saat'in kayınvalidesi Serpil Doğulu ile benzerliği yok artık dedirtti! Sanki Beren'in annesi!

Sanki Beren'in annesi! Ünlü oyuncu Beren Saat'in kayınvalidesi ile benzerliği yok artık dedirtti!

Ünlü oyuncu Beren Saat, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya ile başrolü paylaştı. Dizide canlandırdığı Bihter Ziyagil rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu; Fatmagül'ün Suçu Ne?, Aşka Güven, Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl ve İntikam gibi yapımlarda sevenlerinin karşısına çıktı. Son olarak Netflix yapımı Atiye dizisindeki oyunculuğuyla alkış toplayan Saat, 2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu kavınvalidesi Serpil Doğulu'ya olan benzerliğiyle gündeme geldi. İşte, yok artık dedirten benzerlik...

06.07.2022 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlk olarak adını katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasıyla duyuran Beren Saat, yarışmayı kadınlar kategorisinde ikinci olarak tamamladı.

  • 2010 yılında  Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle ekranlara gelen ünlül oyuncu; Engin Akyürek, Fırat Çelik, Engin Öztürk, Kaan Taşaner ve Esra Dermancıoğlu gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaştı.

  • Ünlü oyuncu Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter Ziyagil karakteriyle hafızalara kazındı.

  • Aşk-ı Memnu dizisinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Batuhan Karacakaya ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu rolüyle büyün beğeni topladı.

  • Aşka Güven, Hatırla Sevgili, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl ve İntikam gibi yapımlarda ekran karşısına geçen Saat, son olarak Atiye dizisiyle gündeme geldi.

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