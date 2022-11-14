Geçtiğimiz gün Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, özel hayatıyla tekrar gündem oldu. Ünlü oyuncunun ilk eşi merak edilirken, araştırmalar sonucu aslında Aslı Enver'in ilk eşinin çok ünlü ve Masumlar Apartmanı'nın yıldız ismi olduğu da ortaya çıktı.