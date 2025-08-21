Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, arkadaş grubuyla Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda lüks bir yatla denize açıldı.

İngiliz pilotun arkadaş grubunda dikkat çeken bir çift vardı. 'The Queen Gambit' dizisiyle tanınan ABD'li oyuncu Anya Taylor-Joy ve müzisyen eşi Malcolm McRae de yattaydı.

Lewis Hamilton, yattan denize girip serinlemeyi tercih ederken, Anya Taylor-Joy ile Malcolm McRae çifti bir ara herkesten uzakta birbirlerini öperken görüntülendi.

Ünlü çift, arkadaş grubundan ayrı zaman geçirmeyi tercih etse de daha sonra Hamilton ve diğer arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet etti.

Çift, Nisan 2022'de gizlice ABD'de evlendi. Yaklaşık 1,5 yıl sonra İtalya'nın Venedik kentinde ikinci bir düğün yaptı.

Taylor-Joy, Nisan 2022'de verdiği bir röportajda, eşi McRae hakkında konuşurken, "Sonunda benimle sessizce oturup kitap okuyacak birini buldum. Aslında hem 80 yaşındayız hem de aynı anda 7 yaşındayız ve bu gerçekten işe yarıyor" demişti.

Çift, romantik başlayan ilişkilerindeki romantizmi yaşatmaya devam ediyor. McRae, Taylor-Joy'la tanıştıktan sadece iki gün sonra 'Really Want to See You Again' adlı şarkısını ona yazdığını açıklamıştı. İkili, Nisan 2021'den bu yana birliktelik yaşıyor.