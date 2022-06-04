Ünlü ovayı gelincikler süsledi

AA

Vatandaşlar, Muş Ovası'nda fotoğraf stüdyonu andıran manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Dokuzpınar köyü sakinlerinden Şakir Aydın, Muş Ovası'nın gelin gibi süslendiğini belirterek, "Her yıl bu ay tarlalar gelincilerle süsleniyor. Özellikle bu yıl yağış fazla etkili olduğu için ovada bulunan birçok tarla gelinciklerle renklendi. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim" dedi.