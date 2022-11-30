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Ünlü müzisyen Aydilge 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oldu!

Show TV ekranında beğeniyle izlenen, yapımını BKM’nin üstlendiği ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yarın akşam yayınlanacak bölümüyle çok konuşulacak! Ünlü müzisyen Aydilge, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği bu bölüm için ‘Sen de Başını Alıp Gitme’ şarkısını seslendirdi.

Giriş: 30.11.2022 - 23:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü müzisyen Aydilge 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'ye konuk oldu!

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan, ilgiyle izlenen dizinin 20’nci bölümünde Aydilge sürprizi var. Yeni bölümden yayınlanan ön izleme videosunda, Aydilge’nin ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ye özel olarak seslendirdiği ‘Sen de Başını Alıp Gitme’ şarkısına yer verildi.

Show TV ekranında perşembe akşamlarına damgasını vuran ve sezonun en çok konuşulan dizisi haline gelen ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alırken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 20. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/gelsin-hayat-bildigi-gibi-20-bolum-on-izlemesi/108273

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