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        Haberler Dünyadan Ünlü model Olivia Culpo ilk bebeğine hamile - magazin haberleri

        Olivia Culpo ilk bebeğine hamile

        ABD ve Kainat Güzeli ünvanlı ünlü model Olivia Culpo, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:31
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        İlk bebeğine hamile
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        Ünlü model Olivia Culpo ilk bebeğine hamile. 32 yaşındaki ABD'li model, 28 yaşındaki Amerikan futbolcusu eşi Christian McCaffrey ile birlikte bebek beklediklerini duyurdu.

        Belirginleşen göbeğiyle fotoğraflarını paylaşan Culpo, "Gelecek bölüm, annelik" notunu yazdı. Ünlü model, bebeğin doğum zamanıyla ilgili bilgi vermedi.

        Olivia ve Christian çifti, dört yıllık birlikteliğin ardından geçen yıl haziran ayında evlendi.

        2012 yılında önce Miss ABD Güzeli, ardından da Kainat Güzeli seçilen Culpo, evlenir evlenmez hamile kalmaya çalışacağını söylemişti. Evliliğinden önce bir süre endometriozis (çikolata kisti) hastalığıyla mücadele etmişti.

        Rahim iç zarına benzer hücrelerin rahim dışında büyüdüğü, kistler oluşturduğu ve genellikle ağrılı bir durum olan endometriozis hastalığı yüzünden hamile kalma konusunda sıkıntılar yaşamaktan korkan Culpo, Ağustos 2020'de bu yüzden bir de operasyon geçirmişti.

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        #olivia culpo
        #Hamile
        #bebek

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