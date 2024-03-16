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        Haberler Dünyadan Ünlü model Cara Delevingne'nin evinde yangın çıktı, evi kül oldu

        Ünlü model Cara Delevingne'nin evinde yangın çıktı, evi kül oldu

        Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne'in Los Angeles'taki 7 milyon dolarlık evi çıkan yangında kül oldu. Yangında bir itfaiye eri yaralanırken bakıcı ve kediler kurtarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:59
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        • 1

          Cara Delevingne'in Los Angeles'taki 7 milyon dolar değerindeki evi çıkan yangında kül oldu. Evde modelin kedileri ve bir bakıcının olduğu öğrenildi. Delevingne, yangının olduğu gün İngiltere'de olduğu belirtildi.

        • 2

          Dün çıkan yangından sonra, Los Angeles İtfaiyesi sözcüsü Nicholas Prange; yaralanan bir itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığını, hafif duman zehirlenmesi yaşayan bakcının ve kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

        • 3

          "TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM"

          Cara Delevingne; sosyal medya hesabından yangınla ilgili bir video paylaşarak; "Tüm itfaiyecilere ve yardıma gelen insanlara tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.

        • 4

          "HAYATIN GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"

          Cara Delevingne; sözlerine şu duygularını ekledi; "Bugün kalbim kırık. Hayatın göz açıp kapayıncaya kadar değişebileceğine inanamıyorum, sahip olduklarına değer ver."

        • 5

          Yangının nasıl çıktığı ise bilinmiyor ancak olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        • 6

          31 yaşındaki Londra doğumlu Delevingne, 2010'ların başında manken olarak tanındı ve daha sonra oyunculuğa başladı; 2016 DC Comics filmi 'Suicide Squad'da ve yönetmen Luc Besson'un 2017 yapımı 'Valerian and the City of a Thousand'da da rol aldı.

          Fotoğraflar: Backgrid USA, Instagram, Avalon, Mega

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