Ünlü model Cara Delevingne'nin evinde yangın çıktı, evi kül oldu
Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne'in Los Angeles'taki 7 milyon dolarlık evi çıkan yangında kül oldu. Yangında bir itfaiye eri yaralanırken bakıcı ve kediler kurtarıldı
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Cara Delevingne'in Los Angeles'taki 7 milyon dolar değerindeki evi çıkan yangında kül oldu. Evde modelin kedileri ve bir bakıcının olduğu öğrenildi. Delevingne, yangının olduğu gün İngiltere'de olduğu belirtildi.
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Dün çıkan yangından sonra, Los Angeles İtfaiyesi sözcüsü Nicholas Prange; yaralanan bir itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığını, hafif duman zehirlenmesi yaşayan bakcının ve kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
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"TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM"
Cara Delevingne; sosyal medya hesabından yangınla ilgili bir video paylaşarak; "Tüm itfaiyecilere ve yardıma gelen insanlara tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.
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"HAYATIN GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"
Cara Delevingne; sözlerine şu duygularını ekledi; "Bugün kalbim kırık. Hayatın göz açıp kapayıncaya kadar değişebileceğine inanamıyorum, sahip olduklarına değer ver."
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Yangının nasıl çıktığı ise bilinmiyor ancak olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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31 yaşındaki Londra doğumlu Delevingne, 2010'ların başında manken olarak tanındı ve daha sonra oyunculuğa başladı; 2016 DC Comics filmi 'Suicide Squad'da ve yönetmen Luc Besson'un 2017 yapımı 'Valerian and the City of a Thousand'da da rol aldı.
Fotoğraflar: Backgrid USA, Instagram, Avalon, Mega
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