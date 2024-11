Ünlü korku filmi yıldızı Tony Todd hayatını kaybetti

Ünlü korku filmi 'Candyman' ve 2021'deki devam filmindeki 'Candyman' rolüyle tanınan oyuncu Tony Todd, 69 yaşında hayata veda etti.

Todd'un çarşamba gecesi Los Angeles'taki evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

1992 yapımı 'Candyman' filminde Tony Todd ile birlikte rol alan Virginia Madsen, oyuncunun vefat haberinin ardından duyduğu üzüntüyü, "Sevgilim. Huzur içinde yat, cennetteki tatlıya tatlı. Büyük aktör Tony Todd aramızdan ayrıldı ve şimdi bir melek. Hayatında olduğu gibi. Daha fazla sonra ama şu anda yapamam. Seni seviyorum" sözleriyle paylaştı.

1986'da başlayan sinema kariyeri boyunca Todd, 'The Crow', 'The Rock', 'Final Destination', 'Platoon' ve 'Night of the Living Dead' gibi filmlerde rol aldı.