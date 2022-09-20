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Ünlü komedyen Levent Kırca'nın kızı ortaya çıktı! Meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş...

Oya Başar ve merhum komedyen Levent Kırca’nın kızları Ayşe Kırca sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncunun kızı aslında hepimizin bildiği bir isimmiş...

20.09.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2015 yılında tedavi gördüğü hastanede karaciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca, sosyal medyada gündem oldu.

  • Olacak O Kadar programı ile 17 yıl boyunca ekranlarda milyonları güldüren Levent Kırca'nın Oya Başar ile olan evliliğinden kızı Ayşe'de ailesinin mesleğini seçti.

  • 1985 yılından ölümüne kadar kendisi gibi oyuncu olan Oya Başar ile mutlu bir evliliği olan Levent Kırca'nın Ayşe adında bir kızı ve Umut adında bir oğlu olmuştu. 

  • 28 Eylül 1948 yılında doğan usta oyuncunun kızı Ayşe Kırca'da babası ve annesinin yolundan giderek Amerika'da oyunculuk eğitimi aldı. 

  • New York Film Academy’de 4 yıl oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca, “Carrie Pilby” filminde garsonu canlandırmıştı.

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