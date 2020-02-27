TUĞBA ÖZERK

Efsane bir 'tbt' fotoğrafı buldum. Anılarımız... Hepinizi çok seviyorum. (En sağdaki dörtgöz bendeniz oluyorum) Kızlar etek boylarımız ne usturuplu bakın. Afferin bize öğrenci gibi öğrenciydik. Dolu dolu çocukluğu, ergenliği yaşadık. Büyümeye çalışmadık erkenden.

Her şey zamanında güzel. Büyüklerimize saygılıydık, öğretmenlerimizi çok severdik ve çok güzel okul yılları geçirdik. Bu fotoğrafta olmayan ama kalbimizde hep tatlı hatıralar bırakan tüm okul arkadaşlarıma ve öğretmenlerime sevgilerimle... #aynısemtinçocukları dinleyelim bugün. Benden size gelsin.