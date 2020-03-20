IŞIL YÜCESOY

Genç kızdım. O zaman artist fotoğraflarını duvarımıza asardık. Benim odamın duvarında iki fotoğraf vardı. Muhterem Nur ve Belgin Doruk... Sinema dünyasının müthiş kadınlarıydı onlar.

Ben dahil bir çoğumuzun yolu, onların zahmetli yürüyüşleri nedeniyle oldu. İyi ki vardılar. Rahmetle anacağım ve teşekkür edeceğim hepsine...