28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs, tüm dünyada hızla etkisini göstermeye devam ederken YouTuber Atakan Özyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlamlı bir meydan okuma başlattı. Özyurt, maddi zorluk çeken bir ailenin bir aylık kirasını ödeyeceğini şu sözlerle duyurdu:
Covid-19 sebebi ile herkes sıkıntı içerisine girdi. Allah herkesin yardımcısı olsun. En yakın zamanda bu kötü günleri atlatırız umarım. Bir ailenin bir aylık kirasını ben de karşılamak istiyorum.
Belki imkanlar bu ve buna benzer bir sürü iyi şeye vesile olur. Önemli olan yardımlaşmak, yardımlaşmayı yaymak. Ben de mikrofonu İdo Tatlıses'e, pası Emre Çolak'a atıyorum.
Atakan Özyurt'un meydan okuduğu İdo Tatlıses ise, "Ben 10 ailenin aylık kirasını üstlenmek istiyorum" diyerek Edis’i de kampanyaya destek vermeye davet etti.
Edis de konuyla ilgili, "5 ailenin kirasını karşılamaya hazırım" diyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Futbolcu Arda Turan da, "Her zaman Emre'm... Ben de pası Burak ağabeyine atıyorum. O da inanıyorum gerekeni yapar" diyerek Burak Yılmaz'ı kampanyaya katılması için davet etti.
Kampanyaya Emre Çolak, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Zeynep Bastık gibi isimler destek verdi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın toplantısı düzenlemişti. Bakan Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" açıklamasını yapmıştı.
Bakan Koca, yapılan testlerle ilgili ise şöyle konuşmuştu:
Şu an 7-8 binlere ulaşan test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde bu sayı 15-20 binlere kadar tarama testiyle birlikte çıkmış olacak. Hızlı, 15 dakikalık tarama kitleri var. Şu an 350 bin tane hazır kit var.
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