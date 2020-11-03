GÜRGEN ÖZ

İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye'de değil Amerika'da yaşıyorsunuz.

O yüzden de daha havalı, daha cool'sunuz. Herkes ne kadar batılı ve ne kadar da vizyonlu olduğunuzu gördü. Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar. Ama size bir haberim var; siz tam da bu kendi değerlerini unutmuş ve özenti hareketleriniz nedeniyle aslında hiç oralı değil, çokça buralısınız!