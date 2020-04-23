23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
YILMAZ ERDOĞAN
Hayallerinde sınır tanımayan çocukların 100. yılı kutlu olsun!
MÜGE BOZ
Çocukken, minicik de olsa ellerim sıkı sıkı tutardım bayrağımızı 23 Nisan kutlamalarında, düşmesine izin vermezdim asla. Dikkatle dinlerdim okunan her şiiri...Koroda şarkı söyler, bando takımına ya da dans grubuna katılırdım mutlaka her sene.
Duygulanırdım, gözlerim dolardı her seferinde. Küçücük olsam da anlardım yaşananları, ve bugünün bizim için önemini. Daha doğmadan Atatürk sevgisiyle doluydu kalbim. Aileden aktarılan bir sevgi bu.
Ta o zamanlardan 'İzindeyiz' demiştik bir kere, sevmiştik yürekten, bağlıydık ilkelerine. Yıllar geçti değişmedi bu sevgi, hatta daha da anlam kazandı.
Bayramlarda akan gözyaşları biraz daha arttı sadece. Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata’m. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi...
CEM YILMAZ
Bugün 23 Nisan.
MERVE ÇAĞIRAN
Seni seviyorum 23 Nisan...
EDA TAŞPINAR
Ata'm, hediye ettiğin en değerli bayramın 100. yılında gönül isterdi yanında olmayı, bu özel günü coşkuyla kutlamayı.. Mavi gözlüm, sen bizim kalbimizde, attığımız her adımda düşüncelerimizde, varlığınla yüreğimizde, yolumuzu aydınlatan oldun.
Bizler, her hareketimizde senle nefes aldık, kaderimize senle ilerledik. Sadece büyük bir lider geleceği minik kalplere emanet ederdi. Ödenemeyecek borçlar listesi 1 numara: Mustafa Kemal Atatürk... Minnettarız. Bu ulusa özgürlüğü armağan eden yüce insan, saygıyla eğiliyorum.
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