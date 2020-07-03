Gösteri dünyasının yıldız isimleri mesleklerinin yanında sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle kazançlarını artırıyor. Instagram etkinliklerini inceleyen HQ adlı dergi, kimin ne kadar takipçisi olduğunu ve ne kadar kazandığını sıraladı.

Amerkan güreşini bıraktıktan sonra Hollywood'a geçen Rock (Kaya) lakaplı Dwayne Johnson yer alıyor. Johnson, 187 milyon takiçisi ile paylaşımlarıyla 1 milyon dolar kazanıyor.

İkinci sırada ise gösteri dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri olan Kylie Jenner geliyor. Jenner'ın 182 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram hesabına eklediği karelerden ise 986 bin dolar kazanıyor.

225 milyon takipçisi olan Cristiano Ronaldo, üçüncü sırada yer alıyor. Ronaldo, paylaşım başına 889 bin dolar alıyor.

Televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram'da 176 milyon takipçisi bulunuyor. Kardashian, bir paylaşımından 858 bin dolar kazanıyor.

ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin 191 milyon takipçisi var. Grande'nin kazancı ise 853 bin dolar.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, paylaşım başına 848 bin dolar kazanıyor. Gomez'in Instagram'da 180 milyon takipçisi bulunuyor.

149 milyon takipçisi olan Amerikalı şarkıcı Beyonce, paylaşım başına 770 bin dolar kazanıyor.

Justin Bieber'ın 139 milyon takipçisi bulunuyor. Bieber'ın kazancı ise 747 bin dolar.

Instagram'da 135 milyon takipçisi olan Şarkıcı Taylor Swift, paylaşım başına 722 bin dolar kazanıyor.

Futbolcu Neymar'ın ise 139 milyon takipçisi bulunuyor. 704 bin dolar kazanç elde eden futbolcu 10'uncu sırada yer alıyor.